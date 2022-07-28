BEŞİKTAŞ'TAN GUZMAN İÇİN TEKLİF GELDİ Mİ?

AVRUPA KULÜPLERİNİN RADARINDA

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesinde hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Beşiktaş'ın Meksika'nın Club Tijuana forması giyen defans oyuncusu Victor Guzman'ı transfer etmek istediği gündeme gelmişti. Guzman için teknik direktöründen transfer açıklaması geldi.Club Tijuana Teknik Direktörü Ricardo Valino, futbolcusunun Beşiktaş'a transfer olacağı konusunda bir bilgisi olmadığını ifade ederken, "Başkan ve yöneticilerle birlikteydim. Bana bir şey demediler. Ayrıca bir durum olsa da saklayacak bir şeyim yok. O bir milli takım oyuncusu olduğu için transfer tekliflerinin ve ilgisinin olması normal. Geleceği olan bir futbolcu ama bugüne kadar bir teklif gelmedi" açıklamasını yaptı.Geçtiğimiz sezon Club Tijuana formasıyla 24 maçta oynayan 20 yaşındaki Guzman, 1889 dakika sahada kalmıştı. Bu sezon ise 2 maçta görev yapan genç savunmacı performansıyla çok sayıda Avrupa kulübünün dikkatini çeken bir isim. Beşiktaş yönetiminin bu nedenle elini çabuk tutarak Meksikalı yıldızı kadrosuna katmak istediği öne sürülmüştü.