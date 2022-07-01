TRABZONSPOR İLE SON GÖRÜŞME

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

BEŞİKTAŞ İÇİN NE DEMİŞTİ?

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olan Trabzonspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Bordo-mavililer, Beşiktaş ile sözleşmesi biten Güven Yalçın'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.Trabzonspor, Güven Yalçın ile son kez görüşecek. Bu görüşmede, aradaki pürüzlerin giderilmesi beklenirken, Güven Yalçın'ın kısa süre içinde Trabzonspor'a imza atması bekleniyor.Beşiktaş'ta geçen sezon 33 maçta forma şansı bulan Güven Yalçın, 6 gol 3 asistlik performans ortaya koymuştu. Güven Yalçın'ın adı Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor ile de anıldı.Hatırlanacağı üzere Güven Yalçın, Beşiktaş'tan ilk 11'de oynama garantisi istediği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, "11 garantisini Cristiano Ronaldo bile isteyemez. Beşiktaş ile menajerim görüşmelere devam ediyor" açıklamasını yapmıştı.