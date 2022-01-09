Güven Yalçın: "Kendimi atayım mı diye düşündüm"

Beşiktaşlı Güven Yalçın, Çaykur Rizespor maçı sonrası konuştu. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Güven Yalçın: 'Kendimi atayım mı diye düşündüm'
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09 Ocak 2022 21:15
Beşiktaşlı Güven Yalçın, Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmatı değerlendiren Güven Yalçın "Biz topu iyi kullandık. Ceza sahasına çok girdik. 1-2 gol daha atabilirdik. Benim düşüncem çok gereksizce goller yedik. 2-0'ı bitirirsin ama futbol bazen böyle, hiçbir şeyden gereksiz goller yiyorsun. Sonra atamadıklarını arıyorsun." dedi.

Kaçırdığı pozisyonla ilgili konuşan Güven Yalçın "Gole gidiyordum, birisi çekti beni. 'Atayım mı kendimi' dedim. 'Gideyim' dedim. 2-1'di. Gol atmak da vardı. Gökhan Akkan ağabey doğru köşeyi seçti." ifadelerini kullandı.


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