Gustavo Sauer: 'Uğraştık, uğraştık olmadı'

Rizesporlu futbolcular Altin Zeqiri ve Gustavo Sauer, 4-0 kaybettikleri Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Kendi seviyelerinin çok uzağında olduklarını söyleyen Zeqiri, "İyi bir seviyedeydik ama bugün oynadığımız oyun bizim seviyemizin çok uzağındaydı, hem hücum hem savunma olarak. Bu maçı iyi analiz edip hatalarımıza bakmalıyız ve bir sonraki maça odaklanmalıyız. Çünkü çok fazla kısa süre içinde yeni bir maça çıkacağız." dedi.



GUSTAVO SAUER



Kötü bir oyun sergilediklerini söyleyen Gustavo Sauer ise "Beşiktaş'ın iyi bir direnç göstereceğini biliyorduk. Böyle de oldu. Biz hücumda uğraştık, uğraştık olmadı. Beşiktaş ise golleri attı. Önümüzdeki maça odaklanacağız." sözlerini sarf etti.







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