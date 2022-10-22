Gustavo Henrique: '3 puanı almasını bildik'

Fenerbahçeli futbolcu Gustavo Henrique, Başakşehir'i 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.



Gustavo yaptığı açıklamada, "Zor bir maçtı. Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Hafta içerisinde çok fazla çalıştık. Antrenmanlarda yapmamız gerekenleri sıkı çalıştık. Defansif anlamda iyi iş yaptık, rakibe fazla gol imkanı verdik. Konsantrasyonumuzla birlikte 3 puanı almasını bildik." dedi.



Başarılı oyuncu ayrıca, "Rennes maçı, çok zor bir maç. Oradaki maçta da bizim açımızdan çok kolay bir maç olmamıştı ama bu maça iyi hazırlanacağız. Kendi oyunumuza odaklanacağız. Büyük maç olacağı aşikar." ifadelerini kullandı.





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