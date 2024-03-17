Güreş Şampiyonlar Turnuvası'nda ilk gün tamamlandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Güreş Turnuvası'nın ilk gün müsabakaları tamamlandı.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Turgut Özal Spor Salonu'nda 350 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen turnuvanın ilk günü, serbest stil, kadınlar ve grekoromen stildeki müsabakalar yapıldı.
Sıkletlerine göre madalya kazanan isimler şöyle sıralandı:
Serbest stil
57 kilo:
1. Ali Hossein Momenijoujadeh Ali Hossein (İran)
2. Lukhan Ulu Dokturbek (Kırgızistan)
3. Luka Gvınjilia (Gürcistan)
3. Ali Mohammad Yahyapoursangtarashani (İran)
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Turgut Özal Spor Salonu'nda 350 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen turnuvanın ilk günü, serbest stil, kadınlar ve grekoromen stildeki müsabakalar yapıldı.
Sıkletlerine göre madalya kazanan isimler şöyle sıralandı:
Serbest stil
57 kilo:
1. Ali Hossein Momenijoujadeh Ali Hossein (İran)
2. Lukhan Ulu Dokturbek (Kırgızistan)
3. Luka Gvınjilia (Gürcistan)
3. Ali Mohammad Yahyapoursangtarashani (İran)
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