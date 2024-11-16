UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup'ta Gürcistan ile Ukrayna karşı karşıya geldi. Batumi Arena'daki maç 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Ukrayna, 7. dakikada Solomon Kvirkvelia'nın kendi kalesine attığı golle deplasmanda öne geçti. Gürcistan'ın eşitlik golünü 76. dakikada Georges Mikautadze attı.
Bu sonucun ardından Gürcistan 7, Ukrayna 5 puana yükseldi.
Gürcistan, bir sonraki maçında Çekya deplasmanına konuk olacak. Ukrayna, grubun son haftasında Arnavutluk ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Ukrayna, 7. dakikada Solomon Kvirkvelia'nın kendi kalesine attığı golle deplasmanda öne geçti. Gürcistan'ın eşitlik golünü 76. dakikada Georges Mikautadze attı.
Bu sonucun ardından Gürcistan 7, Ukrayna 5 puana yükseldi.
Gürcistan, bir sonraki maçında Çekya deplasmanına konuk olacak. Ukrayna, grubun son haftasında Arnavutluk ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.