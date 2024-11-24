Güntekin Onay: 'Saçmasapan değişiklikler'

Beşiktaş'ın 2-0 öne geçtiği maçta Göztepe'ye 4-2 mağlup olmasının ardından futbol yorumcusu Güntekin Onay, siyah beyazlı takımla ilgili değerlendirmeler yaptı.
"BU HİKAYEDE TUHAFLIK VAR"
beIN Sports'ta konuşan Güntekin Onay şu ifadeleri kullandı: "Futbolcular maçlardan sonra böyle açıklamalar yapar. Aslında konuşacakları yer sahanın içi. Futbolcu sahada her şeyini verecek, Göztepeliler gibi. Sonra sonuç alır mı alamaz mı ayrı konu. Sezona çok iyi başlayan bir takım. Bu hikayede tuhaflık var. Süper Kupa'da 5-0, ligde arka arkaya farklı galibiyetler ve güçlü oyunlar... Grafik yukarıdan başladı, dimdik aşağı iniyor. Bu keskin bir düşüş. Puan kaybettiği maçların hepsini kazanması gerekiyordu." ifadelerini kullandı.
"SAÇMASAPAN DEĞİŞİKLİKLER!"
Gaziantep'e karşı saçmasapan değişiklikleriyle takım geriye gitti, oyunu Gaziantep'e verdi, Gaziantep haklı beraberlik aldı. 75 dakika 10 kişi oynamış Trabzonpor karşısında yine yaptığı oyuncu değişiklikleri... Gol lazım Immobile'yi çıkarıyor. Orası 1-1 bitti. Etti mi 4 puan hoca hatalarıyla. Geliyorum bugüne. Masuaku önde başlıyor, Emirhan sol bekte.
"BUNLAR TEKNİK ADAMA YAZILIR"
Kopuk oyunla 2-0'ı buluyorsun. Sonra 60'a kadar bekliyor. Al Musrati'nin yürüyecek hali yok. 5'li savunma arasında Semih tek kalıyor. Beşiktaş üstün oynuyor gözükürken Göztepe 2 gol buldu. Kasımpaşa maçı keza öyle, 1-0 öne geçip kaybetti. Başakşehir en formsuz takım, krizde, pozisyon bulamadı. Bu 5 maçta 15 puan alabilecekken 3 puan aldı Beşiktaş. Bunlar teknik adama yazılacak şeyler. Sürekli geriye gidiş somut bir veri."
"BU HİKAYEDE TUHAFLIK VAR"
beIN Sports'ta konuşan Güntekin Onay şu ifadeleri kullandı: "Futbolcular maçlardan sonra böyle açıklamalar yapar. Aslında konuşacakları yer sahanın içi. Futbolcu sahada her şeyini verecek, Göztepeliler gibi. Sonra sonuç alır mı alamaz mı ayrı konu. Sezona çok iyi başlayan bir takım. Bu hikayede tuhaflık var. Süper Kupa'da 5-0, ligde arka arkaya farklı galibiyetler ve güçlü oyunlar... Grafik yukarıdan başladı, dimdik aşağı iniyor. Bu keskin bir düşüş. Puan kaybettiği maçların hepsini kazanması gerekiyordu." ifadelerini kullandı.
"SAÇMASAPAN DEĞİŞİKLİKLER!"
Gaziantep'e karşı saçmasapan değişiklikleriyle takım geriye gitti, oyunu Gaziantep'e verdi, Gaziantep haklı beraberlik aldı. 75 dakika 10 kişi oynamış Trabzonpor karşısında yine yaptığı oyuncu değişiklikleri... Gol lazım Immobile'yi çıkarıyor. Orası 1-1 bitti. Etti mi 4 puan hoca hatalarıyla. Geliyorum bugüne. Masuaku önde başlıyor, Emirhan sol bekte.
"BUNLAR TEKNİK ADAMA YAZILIR"
Kopuk oyunla 2-0'ı buluyorsun. Sonra 60'a kadar bekliyor. Al Musrati'nin yürüyecek hali yok. 5'li savunma arasında Semih tek kalıyor. Beşiktaş üstün oynuyor gözükürken Göztepe 2 gol buldu. Kasımpaşa maçı keza öyle, 1-0 öne geçip kaybetti. Başakşehir en formsuz takım, krizde, pozisyon bulamadı. Bu 5 maçta 15 puan alabilecekken 3 puan aldı Beşiktaş. Bunlar teknik adama yazılacak şeyler. Sürekli geriye gidiş somut bir veri."