Hürriyet spor yazarı Güntekin Onay, Süper Lig'de oynanan Hatayspor - Beşiktaş karşılaşmasını köşesinde yorumladı.
İşte Güntekin Onay'ın o yazısı:
"Beşiktaş deplasmandaki Hatayspor karşılaşmasında son haftalara oranla daha yüksek bir kazanma arzusuyla oynasa da özellikle 2'nci yarıda yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince beraberlikle yetinmek zorunda kaldı. Van Bronckhorst sonrası takımın başında sahaya çıkan teknik sorumlu Serdar Topraktepe, orta alanın merkezinde Gedson Fernandes-Salih Uçan ikilisi, onların önlerinde Rafa Silva ile maça başladı. Siyah beyazlı takımın dün en iyi iki oyuncusu da Gedson ve Salih idi. Ancak kanatlarda oynayan Semih çok top kaybetti ve her zamanki gibi ayağında çok top tuttu."
"BEŞİKTAŞ SERT RAKİPLER KARŞISINDA ZORLANIYOR"
"Sağ kanatta görev alan Rashica da görev aldığı süre boyunca hiçbir varlık gösteremedi. Serdar Topraktepe, yaptığı değişikliklerle takımın ritmini yukarıya çekse de Hatayspor'un sert ve faullü oyunu karşısında gereken kararlılıkla cevap veremedi. Beşiktaş'ın bu kadrosu ikili mücadelelerde çok yumuşak kalıyor ve bu tip sert rakipler karşısında zorlanıyor. Ben uzun yıllardır 90 dakikalık bir maçta 9 sarı kart gören bir takım hatırlamıyorum. Rıza Çalımbay, Hatayspor'un mücadele gücünü çok yukarıya çekmiş ancak sertliğin dozajını da abartmış."
"DERBİ DE KAYBEDİLİRSE KRİZ DAHA DA BÜYÜR"
"Kaotik günler geçiren Beşiktaş, önümüzdeki hafta derbide Fenerbahçe'ye kaybederse kriz daha da derinleşir. Dün kazanıp moral bulma şansı Beşiktaş'ın avuçlarındaydı ancak girilen pozisyonlardan sonuç gelmeyince siyah beyazlılar bu fırsatı tepti."
Güntekin Onay: "Beşiktaş artık maç kazanmayı unuttu"
Hürriyet spor yazarı Güntekin Onay, Süper Lig'de oynanan Beşiktaş'ın Hatayspor ile 1-1 berabere kaldığı maçı değerlendirdi.
Hürriyet spor yazarı Güntekin Onay, Süper Lig'de oynanan Hatayspor - Beşiktaş karşılaşmasını köşesinde yorumladı.
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