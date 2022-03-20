Günay Güvenç: "Galatasaray maçından önce demiştim"

Gaziantep FK'da Günay Güvenç karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu

Haber; Sporx.com
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Günay Güvenç: 'Galatasaray maçından önce demiştim'
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20 Mart 2022 18:35
Alexandru Maxim'in 1 gol ve 2 asistle damgasını vurduğu maçta Gaziantep FK, Galatasaray'ı 3-1'lik skorla mağlup etti.

Ev sahibinde Günay Güvenç karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu

Günay Güvenç, "Bizim için çok önemli bir maçtı. 6 hafta sonra kazandık. Kazanamamak bizde baskı yarattı. Hedeflerimiz daha yüksekti. Bazen böyle oluyor. 'Galatasaray tam zamanında geliyor' demiştim. Avrupa maçı ve seyahatler, onları yordu. Kazandığımız için mutluyum." dedi.

Deneyimli kaleci ayrıca, " "Takım ne kadar iyiyse, oyuncular da o kadar öne çıkar. Gol ve asist yapamayınca, zaman zaman düşüş yaşıyor. Ancak Maxim çok iyi bir oyuncu. Onla oynamak şans. Bütün takımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

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