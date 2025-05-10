Gümüşhane'de Geleneksel Türk Okçuluğu heyecanı başladı

10 Mayıs
Konyaspor-Rizespor
0-017'
10 Mayıs
Eyüpspor-Kasımpaşa
0-019'
10 Mayıs
Trabzonspor-Galatasaray
19:00
10 Mayıs
Ankaragücü-Amed Sportif
0-017'
10 Mayıs
Karagümrük-Iğdır FK
0-016'
10 Mayıs
Adanaspor-Boluspor
0-116'
10 Mayıs
Bandırmaspor-Pendikspor
1-017'
10 Mayıs
Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği
0-217'
10 Mayıs
Şanlıurfaspor-Erzurumspor
0-017'
10 Mayıs
Ümraniye-Manisa FK
0-016'
10 Mayıs
İstanbulspor-Ahlatçı Çorum FK
1-017'
10 Mayıs
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
1-016'
10 Mayıs
Werder Bremen-RB Leipzig
16:30
10 Mayıs
Union Berlin-FC Heidenheim
16:30
10 Mayıs
Bochum-Mainz 05
16:30
10 Mayıs
Holstein Kiel-Freiburg
16:30
10 Mayıs
Bayern Munih-Mönchengladbach
19:30
10 Mayıs
Fulham-Everton
17:00
10 Mayıs
Ipswich Town-Brentford
17:00
10 Mayıs
Southampton-M.City
17:00
10 Mayıs
Wolves-Brighton
17:00
10 Mayıs
Bournemouth-Aston Villa
19:30
10 Mayıs
Valencia-Getafe
3-057'
10 Mayıs
Celta Vigo-Sevilla
17:15
10 Mayıs
Girona-Villarreal
19:30
10 Mayıs
Mallorca-Real Valladolid
19:30
10 Mayıs
Atletico Madrid-Real Sociedad
22:00
10 Mayıs
Como-Cagliari
0-019'
10 Mayıs
Lazio-Juventus
19:00
10 Mayıs
Empoli-Parma
21:45
10 Mayıs
Reims-Saint-Etienne
22:00
10 Mayıs
Auxerre-Nantes
22:00
10 Mayıs
Angers-Strasbourg
22:00
10 Mayıs
Le Havre-Marsilya
22:00
10 Mayıs
Rennes-Nice
22:00
10 Mayıs
Montpellier-Paris Saint-Germain
22:00
10 Mayıs
Toulouse-Lens
22:00
10 Mayıs
Brest-Lille
22:00
10 Mayıs
AS Monaco-Lyon
22:00
10 Mayıs
RKC Waalwijk-SC Heerenveen
17:30
10 Mayıs
Fortuna Sittard-NAC Breda
19:45
10 Mayıs
Almere-S. Rotterdam
22:00
10 Mayıs
Elversberg-E.Braunschweig
3-0
10 Mayıs
Paderborn-Magdeburg
2-1
10 Mayıs
Fortuna Düsseldorf-Schalke 04
2-0
10 Mayıs
Hamburger SV-Ulm
21:30
10 Mayıs
Beerschot-Cercle Brugge
17:00
10 Mayıs
Kortrijk-St.Truiden
17:00
10 Mayıs
KV Mechelen-Standard Liege
19:15
10 Mayıs
Anderlecht-Union St.Gilloise
21:45
10 Mayıs
Altach-Grazer AK
18:00
10 Mayıs
LASK-Hartberg
18:00
10 Mayıs
SK Austria Klagenfurt-WSG Tirol
18:00
10 Mayıs
St. Gallen-Winterthur
19:00
10 Mayıs
Yverdon-Sion
19:00
10 Mayıs
FC Zürich-Grasshopper
19:00
10 Mayıs
Lugano-Basel
21:30
10 Mayıs
Santa Clara-Famalicao
17:30
10 Mayıs
Nacional-Rio Ave
17:30
10 Mayıs
Benfica-Sporting CP
20:00
10 Mayıs
Casa Pia AC-Braga
22:30
10 Mayıs
Gil Vicente-Arouca
22:30
10 Mayıs
FC Orenburg-Khimki
1-189'
10 Mayıs
Dynamo Makhachkala-Zenit St. Petersburg
17:00
10 Mayıs
CSKA Moskova-FC Krasnodar
19:30
10 Mayıs
Leyton Orient-Stockport County
2-290'
10 Mayıs
SC Bastia-Caen
18:00
10 Mayıs
Laval-Metz
18:00
10 Mayıs
Rodez-Clermont Foot
18:00
10 Mayıs
Lorient-Martigues
18:00
10 Mayıs
Pau-Guingamp
18:00
10 Mayıs
Paris FC-Ajaccio
18:00
10 Mayıs
Annecy FC-Grenoble
18:00
10 Mayıs
Red Star-Dunkerque
18:00
10 Mayıs
Troyes-Amiens
18:00
10 Mayıs
Bordeaux-Amiens
0-0IPT
13 Mayıs
Sudtirol-Bari
16:00
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Brescia-Reggiana
16:00
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Cittadella-Salernitana
16:00
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Sporting Gijon-Deportivo La Coruna
17:15
10 Mayıs
CD Mirandes-Castellon
17:15
10 Mayıs
Burgos CF-Cordoba
19:30
10 Mayıs
Elche-Levante
19:30
10 Mayıs
Real Zaragoza-Cartagena
22:00
10 Mayıs
Kapfenberger SV-SV Stripfing
1-1DA
10 Mayıs
SV Lafnitz-Amstetten
0-2DA
10 Mayıs
Pacos de Ferreira-Felgueiras 1932
1-2
10 Mayıs
Oliveirense-Maritimo
0-017'
10 Mayıs
Chaves-Uniao de Leiria
20:00

Gümüşhane'de Geleneksel Türk Okçuluğu heyecanı başladı

Gümüşhane'de başlayan Geleneksel Türk Okçuluğu grup müsabakalarına 14 ilden 400 sporcu katılırken, kategorilerinde dereceye giren sporcular Sivas'ta düzenlenecek Türkiye finallerine katılma hakkı elde edecek.

calendar 10 Mayıs 2025 16:07
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gümüşhane'de Geleneksel Türk Okçuluğu heyecanı başladı
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Gümüşhane'de iki gün sürecek Geleneksel Türk Okçuluğu grup müsabakalarında 400 sporcu mücadele edecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığının okul sporları faaliyet programı kapsamında, gençler yıldızlar ve küçükler kategorilerinde organize edilen müsabakalar, Yeni Şehir Stadyumu'nda başladı. 

İki gün sürecek müsabakalarda, 14 ilden 400 sporcu yarışacak.

Geleneksel Türk Okçuluğu Gümüşhane Temsilcisi Yusuf Yıldırım, kategorilerinde ilk dörde giren sporcuların Sivas'ta gelecek ay yapılması planlanan final yarışmalarına katılmaya hak kazanacağını söyledi.

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