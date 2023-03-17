Gudelj: 'Önemli olan 2-0 yenilmemekti'

Sevilla'nın Sırp oyuncusu Nemanja Gudelj, Fenerbahçe karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.



Gudelj geriye düştükleri maçta tek amaçlarının 2-0 yenilmemek olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:



"İşte Avrupa Ligi böyle bir yer. Zor maç bir maç ve çok zorlu bir atmosfer olacağını biliyorduk. Ne yazık ki bir penaltı golüyle geriye düştük. İkinci yarıda oyunu dengeledik ve Fenerbahçe'nin bir gol daha atabileceğini hiç hissetmedim. Çok fazla tecrübeliyiz ve ikinci gol için Fenerbahçe'nin çok fazla risk alacağını biliyorduk. Biz de taktiksel olarak sahada kompakt kalmayı başardık. Bu maçta önemli olan 2-0 yenilmemekti, biz de bunu başardık."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ