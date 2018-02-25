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Guardiola, İngiltere'deki ilk kupasını kazandı

Pep Guardiola, İngiltere'deki ilk büyük kupasını, Lig Kupası finalinde Arsenal'i 3-0 mağlup ederek kazandı. İşte Manchester City - Arsenal maçından detaylar...

Guardiola, İngiltere'deki ilk kupasını kazandı
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25 Şubat 2018 21:43
İngiltere Lig Kupası Carabao Cup'ın finalinde Arsenal ile Manchester City karşı karşıya geldi. Wembley'de oynanan mücadeleyi Manchester City 3-0'lık skorla kazandı.

Manchester City'ye galibiyeti getiren goller, 18. dakikada Agüero, 58. dakikada Kompany ve 65. dakikada Silva'dan geldi. Pep Guardiola böylece, İngiltere'deki ilk kupasını kazanmayı başardı.  Türk asıllı Alman futbolculardan, Manchester City'de İlkay Gündoğan, Arsenal'de ise Mesut Özil 90 dakika sahada kaldı.

Manchester City, tarihinde 5. kez İngiltere Lig Kupası'nın sahibi oldu. Bu sonucun ardından 8 finalinden 6'sından mağlubiyetle ayrılan Arsenal, kupanın tarihindeki en çok final kaybeden takım oldu.



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