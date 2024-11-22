Guardiola'dan sözleşme itirafı!

Manchester City ile yeni sözleşme imzalayan Pep Guardiola, kulüple iki saat içinde anlaştıklarını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Guardiola'dan sözleşme itirafı!
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22 Kasım 2024 16:53
Manchester City ile yeni sözleşme imzalayan Pep Guardiola, yeni kontratına dair açıklamalarda bulundu.

Guardiola, "Kalmam gerektiğini hissettim çünkü Manchester City, kalmamı istiyordu. Uzun zamandır birlikte çalışıyoruz ve birbirimizi tanıyoruz. Hayatımdaki tüm kararları böyle aldım, o anda ne hissediyorsam..." dedi.

Manchester City ile yeni sözleşme için iki saat içerisinde anlaştıklarını söyleyen Guardiola, 2 yıllık yeni sözleşmesinin nedeni olarak, "Gelecek sezonun eylül, ekim, kasım aylarında, "Bu Pep'in son yılı, tekrar sözleşme uzatması gerekiyor." denmesini istemiyorum. Ana sebep buydu, o pozisyonda olmak istemedim." diye konuştu.

Başardıklarıyla Manchester City'de kalmayı hak ettiğini itiraf eden Pep Guardiola, "Son yıllarda yaptıklarımızla burada kalmayı ve sözleşme uzatmayı hak ettik. Çoğu takım farklı turnuvalarda dört kez üst üste kaybedebilir ama sadece bir takım Premier Lig'i üst üste dört kez kazandı!" ifadelerini kullandı.



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