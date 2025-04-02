Memphis Grizzlies yönetiminin, eski başantrenör Taylor Jenkins'in sezon içinde takım üzerindeki otoritesini kaybettiğini düşündüğü için yolları ayırma kararı aldığı iddia edildi.



Sezon öncesinde Jenkins'in yardımcı ekibinde büyük değişiklikler yapılmış, ancak bu değişikliklerin takıma fayda sağlamadığı görülmüştü.



Özellikle takımın yıldız ismi Ja Morant'in, Jenkins'in liderliğine eskisi kadar bağlı olmadığı yönünde algılar güçlenmişti.



"Bu takım, tüm özgüvenini kaybetmiş gibi görünüyor," diyen Batı Konferansı'ndan bir rakip oyuncu, ESPN'e yaptığı açıklamada Grizzlies'te birlik ve uyumun eksik olduğunu belirtti.



Grizzlies yönetimi, Jenkins ile birlikte yardımcı antrenör Noah LaRoche'un da görevine son verdi. Takım, LaRoche'u teknik ekibe Jenkins'ten bile önce eklemiş ve yardımcı antrenör ekibini onun etrafında inşa etmeyi planlamıştı.



Ancak Jenkins, yönetimin bu değişiklik taleplerine fazla müdahale etmeden uyum sağladı.



"Taylor, bunun olmasına izin vermemeliydi," diyen bir kaynak, Jenkins'in yönetimin isteklerine fazla boyun eğdiğini belirtti.



"NBA oyuncuları aptal değil," diyen başka bir kaynak ise, "Sezon sonunda beş asistan antrenör birden kovulduğunda herkes işlerin nereye gittiğini anlar," ifadelerini kullandı.



