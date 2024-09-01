Greenwood, Marsilya'da hızlı başladı!

Marsilya'nın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Mason Greenwood, yeni takımında 3 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Greenwood, Marsilya'da hızlı başladı!
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01 Eylül 2024 16:29
Marsilya'nın yaz transfer döneminde Manchester United'dan kadrosuna kattığı Mason Greenwood, Fransız ekibindeki kariyerine oldukça hızlı bir başlangıç yaptı.

Greenwood, Marsilya'daki ilk 3 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı. 22 yaşındaki futbolcu ayrıca bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.

Marsilya, Greenwood'u yaz transfer döneminde 26 milyon euro bonservisle Manchester United'dan kadrosuna katmıştı.

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