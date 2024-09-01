Greenwood, Marsilya'da hızlı başladı!

Marsilya'nın yaz transfer döneminde Manchester United'dan kadrosuna kattığı Mason Greenwood, Fransız ekibindeki kariyerine oldukça hızlı bir başlangıç yaptı.



Greenwood, Marsilya'daki ilk 3 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı. 22 yaşındaki futbolcu ayrıca bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.



Marsilya, Greenwood'u yaz transfer döneminde 26 milyon euro bonservisle Manchester United'dan kadrosuna katmıştı.





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