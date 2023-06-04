Grealish, İstanbul finaline hazır

Manchester City'nin FA Cup finalinde Manchester United'ı 2-1 mağlup etmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan yıldız oyuncu Jack Grealish, Şampiyonlar Ligi finali hakkında konuştu.



Şu ana kadar iki kupayı kazandıklarına değinen Grealish, ''Ligde şampiyon olduk, kupada şampiyon olduk. Bu gece eğleneceğim, ancak yarın antrenmanlara geri döneceğim. Gelecek hafta İstanbul finali için sabırsızlanıyorum. İyi bir hafta geçirmeyi umuyorum. Kendimize güveniyoruz ve kazanmak istiyoruz.'' ifadelerini kullandı.



Bu sezon Manchester City formasıyla 49 karşılaşmaya çıkan İngiliz yıldız 5 gol, 11 asistlik performans sergiledi.





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