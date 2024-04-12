Granit Xhaka: 'Kapasitemizi bir kez daha gösterdik'

Bayer Leverkusen'in İsviçreli yıldızı Granit Xhaka, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında West Ham'ı 2-0 yendikleri maçın ardından konuştu.



West Ham'ın oyun tarzını bildiklerini söyleyen Xhaka şu sözleri sarf etti;



"Maçtan önce West Ham'ın derinde savunma yapacağını biliyorduk ama bu takımları yenebilecek kaliteye sahip olduğumuzu bir kez daha gösterdik. İkinci gol, rövanş için çok yardımcı oldu. Şimdi rövanşa odaklanmalıyız. Oynamak için tutkumuz, kendimize inancımız ve her dakika gol atacak kalitemiz var."

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