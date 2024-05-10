Bayer Leverkusen'in yıldız futbolcusu Granit Xhaka, finale kaldıkları Roma maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Maçı değerlendiren Granit Xhaka, "Biz bunu nasıl başardık? Çok daha fazlasını hak ettik. Maçın tamamına bakarsanız, çok fazla şansımız olduğunu görürsünüz. Futbol böyle bir şey. Futbolun güzel tarafı da bu. Bugün büyük bir takıma karşı gösterdiğimiz mentalite sayesinde bu şekilde geri döndük ve finale çıktık. Bugün çok mutluyuz.'' dedi.



Sözlerine devam eden yıldız isim, ''Takımdaki arzuyu görüyorsunuz, yavaşlamak istemedik. Yenilmezliğimizi sürdürmek için bir sonraki golü atmak istedik, 49. kez. Bununla gurur duyuyoruz.'' sözlerini sarf etti.



Xhaka sözlerini, ''Roma çok tecrübeli bir takım ve bazı şeyleri çok iyi yapıyorlar ama bence iki maç sonunda daha iyi olan takım finale çıktı. Atalanta'ya büyük saygı duyuyoruz ve her şeyden önce finalde olduğumuz için mutluyuz. Şimdi hazırlanmak ve analiz etmek için zamanımız var ama hala oynamamız gereken maçlar var." şeklinde noktaladı.





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