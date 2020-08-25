Granada, 38'lik golcüyü kadrosuna kattı!

İspanya La Liga takımlarından Granada, 38 yaşındaki santrfor Jorge Molina'yı transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA
Granada, 38'lik golcüyü kadrosuna kattı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ağustos 2020 16:44
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Granada, Getafe'den ayrılan tecrübeli forvet Jorge Molina'yı kadrosuna kattı.

Granada Kulübü, 38 yaşındaki İspanyol golcü futbolcu Molina ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Daha önce İspanya'da Alcoyano, Benidorm, Gandia, Poli Ejido, Elche ve Real Betis formaları giyen Molina, 2016'dan bu yana Getafe'de görev yapıyordu.

Molina, geçen sezon Getafe'de 42 maça çıkmış ve 7 gol atmıştı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için