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Göztepe'de 3 eksik 1 belirsiz

Ligde ilk 10 haftada 15 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, 5 Kasım Pazartesi günü Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Kaynak: AA
Göztepe'de 3 eksik 1 belirsiz
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04 Kasım 2018 14:39
Spor Toto Süper Lig'de ilk 10 haftada 15 puan toplayan Göztepe, 5 Kasım Pazartesi günü 8 puanla düşme hattında bulunan Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Ligde geçen hafta sahadan mağlubiyetle ayrılan iki takımın mücadelesinde Göztepe ile Çaykur Rizespor 8 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de Bornova Stadı'nda karşılaşacak. Maçta hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.

Adama Traore, Deniz Kadah ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıklarının bulunduğu sarı-kırmızılı ekipte Andre Castro'nun durumu maç saatinde belli olacak.

İzmir ekibinde, Titi, Wallace Reis ve Lamine Gassama 8 Kasım Pazartesi maçta sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

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