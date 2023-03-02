Göztepe, taraftarına kavuşuyor

Göztepe, ligde sahasında Boluspor'u ağırlayacak. Cezasını tamamlayan İzmir ekibinde taraftarlar da tribündeki yerini alabilecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Goztepe.org.tr
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Göztepe, taraftarına kavuşuyor
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02 Mart 2023 14:05
Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Göztepe, cuma günü Dyorex Boluspor'u konuk edecek.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Depremler nedeniyle lige verilen aradan önce deplasmanda Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan Göztepe, 30 puan ve averajla 11. sırada yer alıyor.

Sarı-kırmızılı ekipte Yasin Öztekin ile Tuğbey Akgün'ün sakatlıkları bulunuyor.

Ligde 27 Kasım 2022'de yarıda kalan Altay maçındaki olaylar nedeniyle 4 maç seyircisiz oynama cezası verilen Göztepe cezasını tamamladığı için sarı-kırmızılı taraftarlar cuma günkü maçta tribündeki yerlerini alabilecek.

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