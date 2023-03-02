Göztepe, taraftarına kavuşuyor

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Göztepe, cuma günü Dyorex Boluspor'u konuk edecek.
Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Depremler nedeniyle lige verilen aradan önce deplasmanda Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan Göztepe, 30 puan ve averajla 11. sırada yer alıyor.
Sarı-kırmızılı ekipte Yasin Öztekin ile Tuğbey Akgün'ün sakatlıkları bulunuyor.
Ligde 27 Kasım 2022'de yarıda kalan Altay maçındaki olaylar nedeniyle 4 maç seyircisiz oynama cezası verilen Göztepe cezasını tamamladığı için sarı-kırmızılı taraftarlar cuma günkü maçta tribündeki yerlerini alabilecek.
Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Depremler nedeniyle lige verilen aradan önce deplasmanda Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan Göztepe, 30 puan ve averajla 11. sırada yer alıyor.
Sarı-kırmızılı ekipte Yasin Öztekin ile Tuğbey Akgün'ün sakatlıkları bulunuyor.
Ligde 27 Kasım 2022'de yarıda kalan Altay maçındaki olaylar nedeniyle 4 maç seyircisiz oynama cezası verilen Göztepe cezasını tamamladığı için sarı-kırmızılı taraftarlar cuma günkü maçta tribündeki yerlerini alabilecek.
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