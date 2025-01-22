Göztepe, Romulo'nun tapusunu aldı!

Göztepe, Athletico Paranaense'den kiraladığı Romulo Cardoso'nun satın alma opsiyonunun kullanıldığını duyuru.



Satın alma opsiyonu kullanılan Brezilyalı oyuncu ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.



İzmir ekibi, Romulo için Athletico Paranaense'ye 2,5 milyon euro bonservis ücreti ödedi.



GÖZTEPE'NİN AÇIKLAMASI



Göztepe yaptığı açıklamada, "Oyuncumuz Rômulo Cardoso 2028 yılına dek Göztepe'mizde! Kulübümüz, takımımızda kiralık olarak forma giyen başarılı oyuncumuz Rômulo Cardoso'nun satın alma opsiyonunu kullanmıştır." ifadeleri kullanıldı.



PERFORMANSI



Göztepe formasıyla 18 maça çıkan Romulo, 10 gol 6 asistlik performans sergiledi.



