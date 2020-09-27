Göztepe, penaltı golleriyle 4 puan kaybetti

Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Göztepe, son 2 haftada kalesinde gördüğü penaltı golleriyle sahadan beraberlikle ayrıldı.

Haber; AA
Göztepe, penaltı golleriyle 4 puan kaybetti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Eylül 2020 14:06
Süper Lig'de Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Göztepe, son 2 haftada kalesinde gördüğü penaltı golleriyle sahadan beraberlikle ayrıldı.

Sezona Yukatel Denizlispor karşısındaki 5-1 galibiyetle başlayan sarı-kırmızılı ekip, 2. haftada konuk olduğu Yeni Malatyaspor karşısında öne geçmesine rağmen Adem Büyük'ün penaltı vuruşundan bulduğu gole engel olamadı ve rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Dün Gaziantep FK karşısında henüz 7. dakikada 1-0 geriye düşen Göztepe, 2-1 üstünlük kurduğu müsabakada uzatma bölümünde Alexandru Maxim'in penaltı golüyle yine sahadan beraberlikle ayrıldı.

Son 2 haftada penaltıdan yediği gollerle üstünlüğünü koruyamayan sarı-kırmızılı ekip, 3. haftayı 1 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 5 puanla kapattı.

- 8 gol 7 farklı isimden

İlk 3 haftada 8 gol atıp kalesinde 4 gol gören Göztepe'de 7 farklı isim gol sevinci yaşadı. Halil Akbunar'ın 2 golünün bulunduğu sarı-kırmızılı ekipte Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Brown Ideye, Marcio Mossoro, Soner Aydoğdu ve Zlatko Tripic de birer gole imza attı.

Göztepe'nin yeni oyuncusu Brown Ideye, dünkü karşılaşmada sarı-kırmızılı formayla ilk golünü kaydetti.

Teknik direktör İlhan Palut'un ilk 3 haftada sahaya sürdüğü ilk 11'ini değiştirmediği sarı-kırmızılı ekip, 3 Ekim Cumartesi günü Medipol Başakşehir'e konuk olacak.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için