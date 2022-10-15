Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Göztepe ile Tuzlaspor, İzmir'de karşılaşacak. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak Göztepe-Tuzlaspor karşılaşmasında hakem Cihan Aydın düdük çalacak.



GÖZTEPE'DE KİMLER OYNAMAYACAK?



Ligde geçen haftayı maç yapmadan geçen Göztepe, 7 karşılaşmada 8 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekipte kırmızı kart cezalısı Tuğbey Akgün ile sarı kart cezalısı Dino Arslanagic, yarın forma giyemeyecek.



TUZLASPOR'UN DURUMU



Teknik direktör Cenk Laleci'den sonra Eren Şafak'la da yollarını ayıran Tuzlaspor ise ilk 8 haftada 9 puan elde etti.





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