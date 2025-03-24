Göztepe'nin Ferhat ve Ayberk gururu

Göztepeli cimnastikçiler Ferhat Arıcan altın, Ayberk Koşak ise bronz madalya kazanarak Antalya'daki Dünya Kupası'nda Türkiye'ye gurur yaşattı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Göztepe'nin Ferhat ve Ayberk gururu
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24 Mart 2025 16:27

Göztepe'nin Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı'nda ülkemizi temsil eden sporcuları Ferhat Arıcan ve Mehmet Ayberk Koşak, İzmir'e yine büyük gurur yaşattı.

Göztepeli sporcular, Antalya'da gerçekleştirilen ve 26 ülkeden 122 sporcunun katıldığı Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda Türkiye'ye madalya getiren ilk isimler oldu.

Kariyerinde 3 olimpiyata katılan tek jimnastikçi aynı zamanda 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi cimnastikte tarihinin ilk ve tek olimpiyat madalyasını kazandıran, 2020 ve 2021'de Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 2 şampiyonluğu, 3 gümüş, 3 bronz madalyası bulunan Ferhat, Antalya'da yine tarih yazdı.

Ferhat Arıcan, Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Türkiye ayağında erkekler paralel bar aletinde 14.466'lık dereceye ulaşarak altın madalya kazandı. Antalya İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda düzenlenen organizasyonda madalyaya ulaşan 31 yaşındaki sporcu, 2021'de Doha'daki Dünya Kupası'nda yine paralel barda altın, 2022'de Kahire ve Bakü'de gümüş madalya almıştı.

Göztepeli Ayberk Koşak da Dünya Kupası'nda art arda ikinci bronz madalyasını boynuna taktı. Şubat ayında Almanya'daki Cottbus Dünya Kupası'nda halka aletinde bronz madalya kazanan Ayberk, Antalya'da da halka aletinde 14.067 puan toplayarak üçüncü oldu ve bronz madalyaya ulaştı.

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