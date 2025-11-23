Göztepe - Kocaelispor maçında gol sesi çıkmadı!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile Kocaelispor karşı karşıya geldi.Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.Trendyol Süper Lig'de Göztepe ile Kocaelispor arasında oynanan karşılaşmada hakem Ali Yılmaz'ın ilk yarıda verdiği iki kırmızı kart kararı, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.Maçın 44. dakikasında Kocaelisporlu Balogh, Miroshi'ye yaptığı müdahale nedeniyle direkt kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı. Pozisyon VAR tarafından incelendikten sonra hakem kararını geri aldı ve oyun faulle devam etti.İlk yarının uzatma bölümünde bu kez Göztepeli Miroshi, sert müdahale gerekçesiyle direkt kırmızı kart gördü. VAR'ın devreye girmesiyle ikinci kırmızı kart kararı da iptal edildi.Balogh ve Miroshi, kırmızı kartların iptal edilmesinin ardından sarı kart gördü.Bu sonucun ardından Göztepe, 23 puana yükseldi. Kocaelispor ise puanını 15 yaptı.Göztepe, Süper Lig'de yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı.Süper Lig'in gelecek haftasında Göztepe, Antalyaspor deplasmanına gidecek. Kocaelispor, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)





7. dakikada Göztepe atağında sol taraftan ceza sahasına kullanılan taçta defanstan seken topla altı pas içerisinde buluşan Dennis'in şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin üstünden dışarı çıktı.



26. dakikada Kocaelispor atağında, sol kanattan Agyei'nin getirip ön direğe gönderdiği topu defans araya girerek kornere gönderdi.



41. dakikada Göztepe'den Juan, ceza sahası önünden kaptığı topla gitmek isterken Balogh'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Balogh'a kırmızı kart gösterdi. VAR'ın uyarısı sonucu pozisyonu izleyen hakem Ali Yılmaz, kırmızı kartı iptal ederek oyuncuyu sarı kartla cezalandırdı.



45+2 dakikada iki takımın oyuncuları arasında bir pozisyonda yaşanan gerginlikte Göztepe'den Miroshi'nin, Kocaelispor'dan Keita'ya yaptığı hareketi hakem Ali Yılmaz, kırmızı kartla cezalandırdı. VAR'ın uyarası sonucu pozisyonu izleyen hakem, kırmızı kartı iptal ederek oyunca sarı kart gösterdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





52. dakikada Göztepe atağında, Dennis'in ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Janderson, meşin yuvarlağı ceza sahası önündeki Miroshi'ye indirdi. Miroshi'nin sert şutunda top direğin üstünden auta gitti.



53. dakikada Kocaelispor'un sağ kanattan kullandığı kornerde, defanstan seken topla ceza sahası çizgisi üstende buluşan Show'un sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.



59. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Ruan'ın sağ kanattan ortasında altıpas üzerinde topla buluşan Janderson'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.





Stat: Gürsel Aksel



Hakemler: Ali Yılmaz, Mehmet Emin Tuğral, Erkan Akbulut



Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş (Dk. 88 Godoi), Heliton, Bokele, Ruan (Dk. 88 Ogün Bayrak), Miroshi (Dk. 67 Rhaldney), Dennis, Cherni, Efkan Bekiroğlu (Dk. 67 Olaitan), Janderson, Juan



Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz, Balogh, Smolcic, Haidara, Linetty (Dk. 76 Tarkan Serbest), Keita (Dk. 46 Show), Tayfur Bingöl, Can Keleş (Dk. 65 Churlinov), Agyei (Dk. 87 Nonge), Serdar Dursun



Sarı kartlar: Dk. 20 Linetty, Dk. 44 Balogh, Dk. 45+2 Keita, Dk. 83 Show (Kocaelispor), Dk. 45+2 Miroshi, Dk. 64 Ruan (Göztepe)



