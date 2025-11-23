23 Kasım
Beşiktaş-Samsunspor
0-036'
23 Kasım
Rizespor-Fenerbahçe
20:00
23 Kasım
Göztepe-Kocaelispor
0-0
23 Kasım
Cremonese-Roma
0-139'
23 Kasım
FC Groningen-PEC Zwolle
18:45
23 Kasım
Telstar-FC Utrecht
0-050'
23 Kasım
Feyenoord-NEC Nijmegen
1-146'
23 Kasım
SC Heerenveen-Alkmaar
3-1
23 Kasım
Lille-Paris FC
22:45
23 Kasım
Toulouse-Angers
19:15
23 Kasım
Nantes-Lorient
19:15
23 Kasım
Brest-Metz
19:15
23 Kasım
Auxerre-Lyon
0-039'
23 Kasım
Inter-AC Milan
22:45
23 Kasım
Lazio-Lecce
20:00
23 Kasım
Elche-Real Madrid
23:00
23 Kasım
Verona-Parma
1-2
23 Kasım
Alanyaspor-Kasımpaşa
0-039'
23 Kasım
Getafe-Atletico Madrid
20:30
23 Kasım
Real Betis-Girona
18:15
23 Kasım
Real Oviedo-Rayo Vallecano
0-076'
23 Kasım
Arsenal-Tottenham
19:30
23 Kasım
Leeds United-Aston Villa
1-039'
23 Kasım
St. Pauli-Union Berlin
19:30
23 Kasım
RB Leipzig-Werder Bremen
0-09'
23 Kasım
Esenler Erokspor-Sivasspor
19:00
23 Kasım
Vanspor FK-Keçiörengücü
0-177'
23 Kasım
Ümraniye-Bodrum FK
1-0
23 Kasım
Iğdır FK-Erzurumspor
2-1
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Göztepe - Kocaelispor maçında gol sesi çıkmadı!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile Kocaelispor 0-0 berabere kaldı.

23 Kasım 2025 16:37 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2025 16:51
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Göztepe - Kocaelispor maçında gol sesi çıkmadı!
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile Kocaelispor karşı karşıya geldi.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

2 KIRMIZI KART VAR SONRASI İPTAL EDİLDİ

Trendyol Süper Lig'de Göztepe ile Kocaelispor arasında oynanan karşılaşmada hakem Ali Yılmaz'ın ilk yarıda verdiği iki kırmızı kart kararı, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Maçın 44. dakikasında Kocaelisporlu Balogh, Miroshi'ye yaptığı müdahale nedeniyle direkt kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı. Pozisyon VAR tarafından incelendikten sonra hakem kararını geri aldı ve oyun faulle devam etti.


İlk yarının uzatma bölümünde bu kez Göztepeli Miroshi, sert müdahale gerekçesiyle direkt kırmızı kart gördü. VAR'ın devreye girmesiyle ikinci kırmızı kart kararı da iptal edildi.

Balogh ve Miroshi, kırmızı kartların iptal edilmesinin ardından sarı kart gördü.

Bu sonucun ardından Göztepe, 23 puana yükseldi. Kocaelispor ise puanını 15 yaptı.

Göztepe, Süper Lig'de yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı.

Süper Lig'in gelecek haftasında Göztepe, Antalyaspor deplasmanına gidecek. Kocaelispor, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

7. dakikada Göztepe atağında sol taraftan ceza sahasına kullanılan taçta defanstan seken topla altı pas içerisinde buluşan Dennis'in şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin üstünden dışarı çıktı.

26. dakikada Kocaelispor atağında, sol kanattan Agyei'nin getirip ön direğe gönderdiği topu defans araya girerek kornere gönderdi.

41. dakikada Göztepe'den Juan, ceza sahası önünden kaptığı topla gitmek isterken Balogh'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Balogh'a kırmızı kart gösterdi. VAR'ın uyarısı sonucu pozisyonu izleyen hakem Ali Yılmaz, kırmızı kartı iptal ederek oyuncuyu sarı kartla cezalandırdı.

45+2 dakikada iki takımın oyuncuları arasında bir pozisyonda yaşanan gerginlikte Göztepe'den Miroshi'nin, Kocaelispor'dan Keita'ya yaptığı hareketi hakem Ali Yılmaz, kırmızı kartla cezalandırdı. VAR'ın uyarası sonucu pozisyonu izleyen hakem, kırmızı kartı iptal ederek oyunca sarı kart gösterdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

52. dakikada Göztepe atağında, Dennis'in ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Janderson, meşin yuvarlağı ceza sahası önündeki Miroshi'ye indirdi. Miroshi'nin sert şutunda top direğin üstünden auta gitti.

53. dakikada Kocaelispor'un sağ kanattan kullandığı kornerde, defanstan seken topla ceza sahası çizgisi üstende buluşan Show'un sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı. 

59. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Ruan'ın sağ kanattan ortasında altıpas üzerinde topla buluşan Janderson'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

Stat: Gürsel Aksel 

Hakemler: Ali Yılmaz, Mehmet Emin Tuğral, Erkan Akbulut

Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş (Dk. 88 Godoi), Heliton, Bokele, Ruan (Dk. 88 Ogün Bayrak), Miroshi (Dk. 67 Rhaldney), Dennis, Cherni, Efkan Bekiroğlu (Dk. 67 Olaitan), Janderson, Juan

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz, Balogh, Smolcic, Haidara, Linetty (Dk. 76 Tarkan Serbest), Keita (Dk. 46 Show), Tayfur Bingöl, Can Keleş (Dk. 65 Churlinov), Agyei (Dk. 87 Nonge), Serdar Dursun

Sarı kartlar: Dk. 20 Linetty, Dk. 44 Balogh, Dk. 45+2 Keita, Dk. 83 Show (Kocaelispor), Dk. 45+2 Miroshi, Dk. 64 Ruan (Göztepe)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 13 6 6 1 18 11 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 21 16 21
8 Alanyaspor 13 3 7 3 12 12 16
9 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
10 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
11 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
15 Kasımpaşa 13 2 5 6 11 17 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.