1'inci Lig'de milli aranın ardından 28'inci hafta müsabakasında çarşamba günü Kocaelispor'a konuk olacak Göztepe, Süper Lig yolunda dev bir adım atmak istiyor. Bitime 7 maç kala takipçisi Sakaryaspor'un 9 puan önünde 2'nci sırada yer alan sarı-kırmızılılar, Kocaeli'de kazandığı takdirde çok büyük avantajı eline geçirecek.



SÜPER LİG İÇİN GERİ SAYIM



Rakibini de ilk 2 yarışında saf dışı bırakacak Göz-Göz, 2 sene önce veda ettiği devler arenası için geri sayıma geçecek. Bu sezon özellikle dış sahada çok iyi sonuçlara imza atan sarı-kırmızılılarda taraftarlar da kendilerine ayrılan deplasman tribünü biletlerini tamamen tüketti. Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda Göztepe'yi yalnız bırakmayacak futbolseverler şampiyonluk yolunda takımın en büyük güçlerinden biri olacak.



"BECERİKLİ VE DİKKATLİ OLACAĞIZ"



Göztepe'nin başında çıktığı 15 maçın 11'ini kazanan 3'ünde beraberlik alıp sadece 1 mağlubiyet elde eden teknik direktör Stanimir Stoilov ise oyuncularına uyarılarda bulundu. Öncelikle zorlu bir deplasman maçı oynayacaklarını takıma ileten Stoilov'un, "Sakin kalacağız. Rakibimiz de bizim maçımızı çıkış olarak görecek. Herkes sahadaki işine odaklanacak. Özellikle son vuruşlar konusunda becerikli ve dikkatli olacağız. Çoğu maçta fırsatları kaçırdık, bu kez böyle yapmamalıyız" dediği öğrenildi.



Hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de sakatlığı süren orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan, Kocaelispor'a karşı forma giyemeyecek.





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