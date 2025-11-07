07 Kasım
Gençlerbirliği-Başakşehir
20:00
07 Kasım
Sarıyer-Vanspor FK
14:30
07 Kasım
Bodrum FK-İstanbulspor
17:00
07 Kasım
Werder Bremen-Wolfsburg
22:30
07 Kasım
Elche-Real Sociedad
23:00
07 Kasım
Pisa-Cremonese
22:45
07 Kasım
Paris FC-Rennes
22:45
07 Kasım
FC Twente-Telstar
22:00
07 Kasım
Greuther Fürth-Preussen Muenster
20:30
07 Kasım
Dynamo Dresden-Nürnberg
20:30
07 Kasım
FCV Dender EH-Zulte Waregem
22:45
07 Kasım
Estoril-Arouca
23:15

Göztepe, hasreti bitirmek istiyor!

Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşacak Göztepe, deplasman hasretini bitirmek istiyor.

calendar 07 Kasım 2025 12:43
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de geçen hafta evinde Gençlerbirliği'ni tek golle yenerek iki maçlık mağlubiyet serisine son veren Göztepe, cumartesi günü İstanbul'da Kasımpaşa deplasmanına çıkacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Ömer Tolga Güldibi yönetecek. İzmir ekibi Göz-Göz'de Godoi ve Furkan'ın sakatlıkları bulunurken, Bokele'nin ise kart cezası sona erdi.

Bu sezon deplasmandaki ilk 2 maçını kazanmasına rağmen son 4 dış saha sınavında galibiyete hasret kalan sarı-kırmızılı ekip hem seri yakalamaya hem de gurbette 3 puan özlemine son vermeye çalışacak.


İzmir temsilcisi kazanırsa milli maçlar için sezona verilecek 1 haftalık araya da moralli girecek. Göztepe ligde 12'nci haftaya 19 puanla beşinci sırada başladı. Kasımpaşa ise 10 puanla alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor.

1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
