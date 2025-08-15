15 Ağustos
Galatasaray-Karagümrük
21:30
15 Ağustos
Serik Belediyespor-Ümraniye
21:30
15 Ağustos
Liverpool-Bournemouth
22:00
15 Ağustos
Girona-Rayo Vallecano
20:00
15 Ağustos
Villarreal-Real Oviedo
22:30
15 Ağustos
Rennes-Marsilya
21:45
15 Ağustos
Telstar-PEC Zwolle
21:00
15 Ağustos
OH Leuven-Genk
21:45
15 Ağustos
AVS Futebol SAD-Casa Pia AC
17:30
15 Ağustos
FC Nordsjaelland-Kopenhag
19:00
15 Ağustos
Stroemsgodset-Bodo/Glimt
20:00

Göztepe - Fenerbahçe maçında trafik önlemi

Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak Göztepe - Fenerbahçe maçı için İzmir Emniyet Müdürlüğü trafikte önlemler alacak.

calendar 15 Ağustos 2025 16:59
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe - Fenerbahçe maçında trafik önlemi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'de cumartesi günü saat 21.30'da Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Göztepe - Fenerbahçe maçı için İzmir Emniyet Müdürlüğü trafikte önlemler alacak.

Müsabaka nedeniyle Gürsel Aksel Stadyumu çevresindeki 15 Sokak, 18 Sokak, 20/3 Sokak, Gürsel Aksel Caddesi'nin Mithapaşa Caddesi ile İnönü Caddesi kesişimi arasında kalan kısmı parklandırmalardan arındırılarak araç trafiğine kapatılacak.

Fahrettin Altay Meydanı'ndan Göztepe istikametine ise Mithatpaşa Caddesi üzerinden akım verilmeyecek olup, trafik akımı Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'na ve İnönü Caddesi'ne yönlendirilecek. Ayrıca İnönü Caddesi'nin Fahrettin Altay Meydanı'ndan 18 Sokak'a kadar olan kısmı ile Mithatpaşa Caddesi'nin Fahrettin Altay Meydanı'ndan 19/1 Sokak'a kadar olan kısmı parklandırmalardan arındırılacak.

 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.