Göztepe'den güzel prova

Göztepe, hazırlık maçında karşılaştığı Nazilli Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Göztepe'den güzel prova
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08 Ocak 2024 13:28
1'inci Lig'de cuma günü deplasmanda Süper Lig yarışındaki en önemli rakiplerinden Sakaryaspor'la oynayacağı maçla sezonun ikinci yarısına başlayacak Göztepe, Nazilli Belediyespor'la oynadığı hazırlık karşılaşmasını 2-0 kazanarak moral depoladı.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan maçta sakatlıktan çıkan golcü Diouf ve yeni transfer orta saha Ramon Pascal Lundqvist'in gol atması teknik ekibi sevindirdi. Ayağının tozuyla çıktığı ilk maçta 78'inci dakikada Yalçın'ın asistini kafayla gole çeviren İsveçli futbolcu, gösterdiği performansla umut verdi.

Teknik direktör Stanimir Stoilov'un da oyuncularının performans ve isteğinden memnun kaldığı bildirildi. Hem Sakaryaspor müsabakasının hazırlıklarını sürdüren hem de transfer çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılıların cuma gününe kadar 2 oyuncuya daha imza attıracağı öğrenildi. Göz-Göz'ün CSKA 1948 Sofya takımının stoperi Heliton'un yanı sıra Başakşehir'den golcü Keny'i kadrosuna katması bekleniyor. Keny'le her konuda anlaşan Göztepe yönetiminin Başakşehirli kurmaylarla görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. İzmir ekibinde sezonun ikinci yarısında iç saha maçlarında geçerli kombineler de 360 ile 4200 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıktı.

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