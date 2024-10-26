Göztepe'de yoğun itiraz; Gol iptal edildi

Göztepe - Trabzonspor maçının 9. dakikasında yaşanan pozisyon dikkat çekti.
Maçın 9. dakikasında Göztepe'nin kullandığı uzun taç atışında hava topuna çıkan ve topu elinden kaçıran Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, Isaac Solet'nin gol vuruşuna engel olamadı.
Solet gol sevincine hazırlanırken hakem Cihan Aydın hava topu mücadelesinde Uğurcan Çakır'a faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etti. Karara yoğun tepki gösteren Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov sarı kartla cezalandırıldı.
VAR ile görüştüğünü oyunculara ileten hakem Cihan Aydın, kısa süre içinde oyunun serbest vuruş ile devam etmesini istedi ve oyun 0-0 devam etti.
Maçın 9. dakikasında Göztepe'nin kullandığı uzun taç atışında hava topuna çıkan ve topu elinden kaçıran Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, Isaac Solet'nin gol vuruşuna engel olamadı.
Solet gol sevincine hazırlanırken hakem Cihan Aydın hava topu mücadelesinde Uğurcan Çakır'a faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etti. Karara yoğun tepki gösteren Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov sarı kartla cezalandırıldı.
VAR ile görüştüğünü oyunculara ileten hakem Cihan Aydın, kısa süre içinde oyunun serbest vuruş ile devam etmesini istedi ve oyun 0-0 devam etti.