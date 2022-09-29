Göztepe'de yeni teknik direktör belli oldu

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör sorunu dün çözüme kavuştu. Göz-Göz'de prensipte anlaşılan Ekrem Dağ'ın yanı sıra UEFA Pro Lisanslı Şakir Özkayımoğlu da teknik ekibe dahil olurken, Sırp çalıştırıcı Radomir Kokovic ise takımın başına getirildi

Haber; DHA
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Göztepe'de yeni teknik direktör belli oldu
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29 Eylül 2022 12:41
1. Lig'de sezona yenilenen yönetimi ve futbolcu kadrosuyla giren Göztepe'de, teknik direktör düğümü dün çözüldü. 9 Eylül'de oynanan Bolu maçı sonrası teknik direktör Turgay Altay'ın görevden ayrılması sonrası yaşanan belirsizlik, Pendik maçına iki gün kala giderildi.

İzmir'de bulunan başkan Rasmus Ankersen ve kurmayları, daha önce anlaşma sağlanan Ekrem Dağ'ı baş antrenör olarak teknik heyete dahil etti.

2 YILLIK ANLAŞMA

TFF'nin talimatları gereği kulübede UEFA Pro Lisans'a sahip bir hoca bulundurma zorunluluğu için de yeni bir formül üretti.

Daha önce Göztepe'de Tamer Tuna'nın yardımcısı olarak görev alan Şakir Özkayımoğlu da dün teknik ekibe kazandırıldı. UEFA Pro Lisans'ı bulunan 58 yaşındaki hoca ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

KOKOVİC EKİBİN BAŞINDA

Yönetim, takımın başına ise Turgay Altay'ın ekibinde yer alan ve takımı milli arada Pendikspor maçına hazırlayan Radomir Kokovic'i getirdi. Teknik heyetin başına geçen 38 yaşındaki Sırp çalıştırıcı Sports Republic şirketi tarafından Turgay Altay'ın ekibine dahil edilmişti. Kokovic, JujuSports, Sindjelic, Zemun, Vozdovac, Graficar ve Radnicki ekiplerinde teknik direktörlük yapmıştı.

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