Göztepe'de Taha formayı bırakmadı

Göztepe'nin genç stoperi Taha Altıkardeş, milli maç arasına 12 puanla 6. sırada girerken, Bodrum FK maçıyla birlikte formayı kaparak defansın vazgeçilmezi oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Göztepe'de Taha formayı bırakmadı
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13 Ekim 2024 15:50
Süper Lig'de milli maç arasına 12 puanla 6'ncı sırada giren Göztepe'nin genç stoperi Taha Altıkardeş 4'üncü haftada ilk 11'de çıktığı Bodrum Futbol Kulübü karşılaşmasından bu yana formayı bırakmadı.

İlk 3 haftada oynanan Antalyaspor (D), Fenerbahçe ve Alanyaspor (D) müsabakalarına yedek başlayan 21 yaşındaki savunmacı, defansta yaşanan sakatlıklardan dolayı tekrar ilk 11'in vazgeçilmezi oldu. 

Bodrum FK sınavından sonra oynanan Kayserispor, Samsunspor ve Sivasspor maçlarında da 90'ar dakika görev yapan Taha 1 de gol attı. Geçen sezondan bu yana Göztepe'de gösterdiği performansla Avrupa'daki takımların da dikkatini çeken Taha Altıkardeş, U21 Milli Takımımızın, Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Turu'nda oynadığı Letonya müsabakasında kendine ilk 11'de yer buldu. Ay-yıldızlı ekibimizin 3-0 kazandığı maçta Taha 90 dakika sahada kalarak başarılı bir performans ortaya koydu.

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