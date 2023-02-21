Göztepe'de hücum hattı genişledi

Bu sezon gol yollarında sıkıntılar yaşayan ve forvetlerinden verim alamayan Göztepe, 4 transferin 3'ünü hücuma yönelik oyunculardan yana gerçekleştirdi.
İlk olarak ABD'nin Colorado Springs takımından forvette ve kanatlarda görev alan Michee Ngalina'yı kadrosuna dahil eden Göz-Göz, ardından ofansif orta saha oyuncusu Hikmet Çiftçi'yi kiraladı.
Santrfora ise İsveç'in Hammarby takımında oynayan Fildişi Sahilli Beyere Loue'yi getiren Göz-Göz, orta sahaya da Aliou Toure'yi monte etti.
Göztepe, sezonun ilk yarısında sakatlık geçiren golcü Hüsamettin Yener'le ise vedalaştı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından liglere verilen arada çalışmalarını sürdüren Göz-Göz'de hücum hattı ise kalabalıklaştı. Takımın en skorer ismi Yasin başta olmak üzere, Atanga, Mamah, Kvasina, Ngalina, Loue, Hasic, Palmer, Ali Akman ve Hikmet Göztepe'nin gol umutları olacak.
İlk olarak ABD'nin Colorado Springs takımından forvette ve kanatlarda görev alan Michee Ngalina'yı kadrosuna dahil eden Göz-Göz, ardından ofansif orta saha oyuncusu Hikmet Çiftçi'yi kiraladı.
Santrfora ise İsveç'in Hammarby takımında oynayan Fildişi Sahilli Beyere Loue'yi getiren Göz-Göz, orta sahaya da Aliou Toure'yi monte etti.
Göztepe, sezonun ilk yarısında sakatlık geçiren golcü Hüsamettin Yener'le ise vedalaştı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından liglere verilen arada çalışmalarını sürdüren Göz-Göz'de hücum hattı ise kalabalıklaştı. Takımın en skorer ismi Yasin başta olmak üzere, Atanga, Mamah, Kvasina, Ngalina, Loue, Hasic, Palmer, Ali Akman ve Hikmet Göztepe'nin gol umutları olacak.
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