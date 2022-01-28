Gomis'ten sarı kırmızı kalp!

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Bafetimbi Gomis, transfer için ateşi yaktı.
Webaslan'ın sosyal medya hesabından, "Seni çok özledik Bafetimbi Gomis" şeklindeki paylaşıma Fransız futbolcu sarı ve kırmızı kalpler atarak cevap verdi. Bafetimbi Gomis'in bu paylaşımı dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı.
İşte Gomis'in o paylaşımı:
Webaslan'ın sosyal medya hesabından, "Seni çok özledik Bafetimbi Gomis" şeklindeki paylaşıma Fransız futbolcu sarı ve kırmızı kalpler atarak cevap verdi. Bafetimbi Gomis'in bu paylaşımı dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı.
İşte Gomis'in o paylaşımı: