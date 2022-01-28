Gomis'ten sarı kırmızı kalp!

Bafetimbi Gomis, Galatasaray ile ilgili flaş bir paylaşım yaptı.

, Fotoğraf; AA
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Gomis'ten sarı kırmızı kalp!
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28 Ocak 2022 15:11
Galatasaray'ın transfer gündemindeki Bafetimbi Gomis, transfer için ateşi yaktı.

Webaslan'ın sosyal medya hesabından, "Seni çok özledik Bafetimbi Gomis" şeklindeki paylaşıma Fransız futbolcu sarı ve kırmızı kalpler atarak cevap verdi. Bafetimbi Gomis'in bu paylaşımı dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı.

İşte Gomis'in o paylaşımı:

 

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