Gomis, Galatasaray için İstanbul'a geldi!

Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak için anlaşma sağladığı Fransız golcü Bafetimbi Gomis bugün İstanbul'a geldi.36 yaşındaki golcü oyuncu, 18:00'de Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.Uçaktan iner inmez GSTV'ye konuşan Gomis, "" ifadelerini kullandı.Gomis 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Fransız golcü, Galatasaray'dan ligin kalan bölümü için 650 bin Euro garanti yıllık ücret alacak. Ayrıca ligin 2. yarısında 10 gol atarsa sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak.