Gomis, Galatasaray için İstanbul'a geldi!

Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak için anlaşma sağladığı Fransız golcü Bafetimbi Gomis bugün İstanbul'a geldi.
36 yaşındaki golcü oyuncu, 18:00'de Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.
"GALATASARAY BENİM AİLEM"
Uçaktan iner inmez GSTV'ye konuşan Gomis, "Galatasaray benim ailem. Buraya döndüğüm için çok mutluyum. Galatasaray Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük kulübü... Taraftarları ve Galatasaray'ı çok özledim. Taraftarlardan çok fazla mesaj aldım. Umarım bu hikayeyi güzel bitiririz. Galatasaray'a geri döneceğim demiştim. Bugün benim için çok özel bir gün. Galatasaray için oynamak çok özel bir duygu. Bu forma için oynamayı hak etmelisiniz. Galatasaray'la çok kupalar kazanacağız. Eve geri döndüm. İstediğimiz yerde değiliz ama inşallah gelecek sezon şampiyon olacağız. UEFA kupasını tekrar müzemize getirmek istiyoruz. Bende elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadelerini kullandı.
Gomis 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Fransız golcü, Galatasaray'dan ligin kalan bölümü için 650 bin Euro garanti yıllık ücret alacak. Ayrıca ligin 2. yarısında 10 gol atarsa sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak.
36 yaşındaki golcü oyuncu, 18:00'de Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.
"GALATASARAY BENİM AİLEM"
Uçaktan iner inmez GSTV'ye konuşan Gomis, "Galatasaray benim ailem. Buraya döndüğüm için çok mutluyum. Galatasaray Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük kulübü... Taraftarları ve Galatasaray'ı çok özledim. Taraftarlardan çok fazla mesaj aldım. Umarım bu hikayeyi güzel bitiririz. Galatasaray'a geri döneceğim demiştim. Bugün benim için çok özel bir gün. Galatasaray için oynamak çok özel bir duygu. Bu forma için oynamayı hak etmelisiniz. Galatasaray'la çok kupalar kazanacağız. Eve geri döndüm. İstediğimiz yerde değiliz ama inşallah gelecek sezon şampiyon olacağız. UEFA kupasını tekrar müzemize getirmek istiyoruz. Bende elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadelerini kullandı.
Gomis 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Fransız golcü, Galatasaray'dan ligin kalan bölümü için 650 bin Euro garanti yıllık ücret alacak. Ayrıca ligin 2. yarısında 10 gol atarsa sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak.