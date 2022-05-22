Göksel Gümüşdağ'dan TFF başkanlığı için açıklama!

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında ağırladığı Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün Başkanı Göksel Gümüşdağ, Avrupa kupalarına katılım hakkını elde ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.



Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gümüşdağ, "Bugünkü maçta ilk yarı daha iyi oynadık. İkinci yarı da Trabzonspor daha iyi oynadı. Bizim DNA'mızda Avrupa var. 8 sezonun 7'sinde Avrupa'da yer aldık. Bu demek oluyor ki 7 sezon 5. dahi olmamış bir takım. Bu da şampiyonluk kadar kıymetli bir değer." diye konuştu.



"Teknik direktörümüz Emre Belözoğlu başta olmak üzere, yardımcı hocalarımızı, kaptanlarımızı, oyuncularımızı kutluyorum." diyen Gümüşdağ, "Bizim bugünkü mücadelemizden çok, sezon başından bu yana önemli bir mücadelemiz oldu. Avrupa'ya gitmeyi de hak ettik. Bu maçın bizim için de önemi çok büyüktü. Şampiyonlar Ligi'ne katılan Trabzonspor'u da tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



Ülke puanına katkı yapmanın kendileri için önemine vurgu yapan Göksel Gümüşdağ, "Avrupa'ya gittiğimiz her dönemde puan toplayan bir takım olduk. Bizim Avrupa hedefimiz her zaman ligden dahi öndedir. Orada da zorlayabildiğimiz kadar zirveye doğru çıkmaya çalışacağız. Hazırlanıp, sezonu iyi planlayıp, inşallah Avrupa'da iyi bir yerde bitirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.



"TFF başkan adaylığını düşünmüyorum"



Göksel Gümüşdağ, "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkan adayı olacak mısınız?" sorusuna, şu yanıtı verdi:



"Ben yaklaşık 17 yıldır Türk futbolunda, kulüp başkanlığı, TFF 1. başkan vekilliği ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı yaptım. Kulüp başkanlarımızın geneli böyle bir teveccühte bulunup talep ettiler ama şu anda enerjimin tamamını hem işlerime hem de kulübüme ayırmaya karar verdim. Dolayısıyla TFF başkan adaylığını düşünmüyorum. Ancak aday olacak arkadaş da Türk futbolunda bence azalan, hatta kaybolan güven ortamını sağlayacak iyi bir isim olursa, Başakşehir olarak destek verip vermeyeceğimizin de fikrini söyleriz. Aday olacak isme bakacağız."





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