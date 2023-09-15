Gökhan Töre Konyaspor'a transfer oldu

Tümosan Konyaspor, Gökhan Töre ile anlaştığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gökhan Töre Konyaspor'a transfer oldu
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15 Eylül 2023 21:57
Son güncelleme 15 Eylül 2023 22:35
Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, 31 yaşındaki Gökhan Töre ile prensip anlaşmasına vardı.

Yeşil-beyazlıların X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, transfer görüşmelerini gerçekleştirdiği kanat oyuncusu Gökhan Töre ile prensipte anlaşma sağlamıştır." ifadelerine yer verildi.

Geçen sezona Adana Demirspor'da başlayan ve devre arasında MKE Ankaragücü'ne geçen Gökhan Töre, 10 resmi maçta 2 gol atmıştı.

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