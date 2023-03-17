Gökçek Vederson: 'Sampaoli, Fenerbahçe'yi doğru analiz etmiş'

Fenerbahçeli eski futbolcu Gökçek Vederson, sarı-lacivertli ekibin UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Sevilla ile oynadığı rövanş maçını yorumladı.



İşte Vederson'un yorumları;



"Sampaoli, Fenerbahçe'yi doğru analiz etmiş. Skor avantajını da kullanarak oyunu mümkün olduğunca daraltmaktan uzak durdu. Top Sevilla'dayken Fenerbahçe'yi mümkün olduğunca geniş alana çekmeye çalıştı. Ön alan baskısını takım boyunu genişleterek nispeten kırmayı hedefledi ve başardı da. Top Fenerbahçe'deyken ise yine çok daralmadan biraz daha adam adama savunmayı tercih etti. Bu tarz oyunlarda kenar organizasyonları sonuç açısından hep daha değerlidir. Fenerbahçe'de de sezonun belki de en formda ismi Ferdi'nin yapacakları önemliydi. Penaltıyı alması, ilk yarıda sonuç elde etmek ikinci yarı için oyunun rengini biraz daha değiştirdi, yani ipler Jesus'un eline geçti."



'DAR ALANDA KAOS HÜCUMU'



"Bu kez Sevilla'nın savunma performansı turun belirleyicisi olacaktı. İspanyollar, 60'a kadar bu geniş alan oyununu sürdürmeye çalıştı. Amaç Fenerbahçe'nin artan eforuna karşın geri dönüşlerinden yararlanmaktı. Bu tür oyunlarda kaos hücumu oluşuyor ve iş biraz da pozisyon şansına kalıyor. Fenerbahçe maalesef bu anlamda şanssız bir gecedeydi. Batshuayi'nin erken çıkmak zorunda kalması da tabii ki şansın azalmasında etkendi. Ancak şu bir gerçek ki Fenerbahçe turu dün gece değil, ilk maçın ilk yarısında kaybetti."





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