Godin'in kalması için yönetime rest çekmişler!

Diego Godini, 2015 yılında Manchester City'den gelen teklifi teknik direktör Simeone ve takım arkadaşlarının yönetime rest çekmesi ile reddetmek zorunda kaldığını söyledi.

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Godin'in kalması için yönetime rest çekmişler!
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03 Nisan 2021 08:11
La Liga'da Atletico Madrid döneminde takımın yıldız isimlerinden olan Diego Godin'den transfer itirafı geldi.

Takımla sözleşmesi bittiği 2015 yılında yaşadığı olayı anlatan Godin, takımdan ayrılmaması için takım arkadaşları ve hatta hocasının da devreye girerek kulüp yönetimine rest çektiğini anlattı. Godin açıklamasında, "Yıl 2015, Atletico ile Asya turu kapsamında Japonya'dayız. Manchester City bana istediğimden fazla vererek teklif yaptı. Gabi, Raul Garcia, Tiago hatta Simeone bile yönetime 'Godin giderse ben de giderim' dedi. Ertesi gün Atletico ile sözleşme yeniledim" sözlerini kullandı.

Atletico Madrid'de 9 yıl forma giyen Uruguaylı stoper Diego Godin, 1 La Liga şampiyonluğu, 1 İspanya Kupası, 1 İspanya Süper Kupa, 2 UEFA Avrupa Ligi ve 3 UEFA Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.



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