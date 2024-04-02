Minnesota Timberwolves pivotu Rudy Gobert, saha içinde kendisine olumsuz hareketlerde bulunan kişilere "gerekeni yapacağına" söz verdi.



Gobert, geçtiğimiz Pazar günkü karşılaşmanın bir pozisyonunda Chicago Bulls guardı Alex Caruso'nun ribaund almak için box-out yaparken kasıtlı olarak dizine çarptığına inandığını söyledi.



Söz konusu pozisyon ikinci çeyreğin son saniyelerinde yaşanmış, Monte Morris'in son saniyede attığı şutun ribaund pozisyonuna giren Caruso, Gobert'in altından geçerek sağ dizine çarpmıştı.



Gobert, Timberwolves muhabiri Jon Krawczynski'nin "Caruso ilk yarının sonunda bacağına mı vurdu?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:



"Evet. Birkaç yıl önce benzer bir pozisyonda dizimden sakatlanmıştım ve biri dizime çarptığı için bir ay oynayamamıştım. Umarım lig bunu inceleme altına alır, çünkü eğer bu insanları sorumlu tutmazlarsa, gerekeni bizzat ben yaparım."



Timberwolves karşılaşmada Bulls'a 109-101 mağlup olurken, Batı Konferansı playoff yarışında birinci sıradan üçüncü sıraya gerilemiş oldu.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU