Gizem Örge: 'Biz voleybol ülkesiyiz demeye devam ediyoruz'

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Gizem Örge,şeklinde konuştu.Dünya Şampiyonası'nda finale yükselerek gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Gizem Örge ve Cansu Özbay Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Gizem Örge,dedi.Karar seti ile ilgili yorumlarda bulunan A Milli Takım'ın liberosu, "Blok üstünlüğünde iyilerdi diyebilirim. İyi bir defans sistemi kurdular. İkili değişiklik bakımından kuvvetli bir takım. O yüzden onlarda hiçbir aksama olmuyor. Yine de iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Maçın totalinde aslında daha fazla sayı alan taraftık" şeklinde konuştu.Milli takım olarak bundan sonraki hedeflerinden bahseden Örge, "Bundan sonraki hedefimiz seneye ülkemizde oynanacak olan Avrupa Şampiyonası. Sonra dünya, sonra olimpiyat.. Başkanımızın da dediği gibi almadığımız bir olimpiyat madalyası kaldı. Şimdi onun için adım adım. Taraftarımız bizi izlemeye devam etsinler" ifadelerini kullandı.A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Cansu Özbay ise, "Bizi destekleyen herkese teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bizim için çok zorlu bir turnuvaydı. Çok iyi idare ettiğimizi düşünüyorum. Şampiyonluk kıl payı elimizden kaçtı. Ülkemize büyük bir gurur yaşattığımızı düşünüyorum. Bizi destekleyen herkese teşekkürler" değerlendirmesinde bulundu.