09 Eylül
Azerbaycan-Ukrayna
19:00
09 Eylül
Ermenistan-İrlanda
19:00
09 Eylül
Macaristan-Portekiz
21:45
09 Eylül
Arnavutluk-Letonya
21:45
09 Eylül
Sırbistan-İngiltere
21:45
09 Eylül
Norveç-Moldova
21:45
09 Eylül
Güney Kıbrıs-Romanya
21:45
09 Eylül
Bosna Hersek-Avusturya
21:45
09 Eylül
Fransa-İzlanda
21:45
09 Eylül
Güney Afrika-Nijerya
19:00
09 Eylül
Kongo D. Cumhuriyeti-Senegal
19:00
09 Eylül
Burkina Faso-Mısır
19:00
09 Eylül
Gabon-Fildişi Sahili
22:00
10 Eylül
Ekvador-Arjantin
02:00
10 Eylül
Venezuela-Kolombiya
02:30
10 Eylül
Bolivya-Brezilya
02:30
10 Eylül
Şili-Uruguay
02:30
10 Eylül
Peru-Paraguay
02:30

Gizem Örge: "Biz voleybol ülkesiyiz demeye devam ediyoruz"

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Gizem Örge, açıklamalarda bulundu.

Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Gizem Örge: 'Biz voleybol ülkesiyiz demeye devam ediyoruz'
A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Gizem Örge, "Kendimizi de ülkemizi de dünya 2'nciliğine üzülecek kıvama getirdik. Bu bizim çok iyi yönde olduğumuzu gösteriyor. Biz voleybol ülkesiyiz demeye devam ediyoruz" ifadelerini kullanırken Cansu Özbay, "Gerçekten bizim için çok zorlu bir turnuvaydı. Çok iyi idare ettiğimizi düşünüyorum. Şampiyonluk kıl payı elimizden kaçtı" şeklinde konuştu.

Dünya Şampiyonası'nda finale yükselerek gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Gizem Örge ve Cansu Özbay Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Gizem Örge, "Çok mutluyuz. Dünya Şampiyonluğuna bu kadar yakından içimizde bir burukluk tabi ki vardı. Aslında bu da geldiğimiz noktada bir başarı. Kendimizi de ülkemizi de dünya 2'nciliğine üzülecek kıvama getirdik. Bu bizim çok iyi yönde olduğumuzu gösteriyor. Biz voleybol ülkesiyiz demeye devam ediyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz" dedi.


'YİNE DE İYİ MÜCADELE ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM'

Karar seti ile ilgili yorumlarda bulunan A Milli Takım'ın liberosu, "Blok üstünlüğünde iyilerdi diyebilirim. İyi bir defans sistemi kurdular. İkili değişiklik bakımından kuvvetli bir takım. O yüzden onlarda hiçbir aksama olmuyor. Yine de iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Maçın totalinde aslında daha fazla sayı alan taraftık" şeklinde konuştu.

'ALMADIĞIMIZ BİR OLİMPİYAT MADALYASI KALDI'

Milli takım olarak bundan sonraki hedeflerinden bahseden Örge, "Bundan sonraki hedefimiz seneye ülkemizde oynanacak olan Avrupa Şampiyonası. Sonra dünya, sonra olimpiyat.. Başkanımızın da dediği gibi almadığımız bir olimpiyat madalyası kaldı. Şimdi onun için adım adım. Taraftarımız bizi izlemeye devam etsinler" ifadelerini kullandı.

CANSU ÖZBAY: BİZİM İÇİN ÇOK ZORLU BİR TURNUVAYDI

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Cansu Özbay ise, "Bizi destekleyen herkese teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bizim için çok zorlu bir turnuvaydı. Çok iyi idare ettiğimizi düşünüyorum. Şampiyonluk kıl payı elimizden kaçtı. Ülkemize büyük bir gurur yaşattığımızı düşünüyorum. Bizi destekleyen herkese teşekkürler" değerlendirmesinde bulundu.

