Girona, Abel Ruiz'i renklerine bağladı

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Girona, kadrosuna yeni bir golcü ismi kattı.



Girona, Braga'nın 24 yaşındaki İspanyol forveti Abel Ruiz'i 5 yıllığına renklerine bağladı.



İspanyol ekibi, bu transfer için Braga'ya 8.5 milyon euro bonservis bedeli öderken, futbolcularından Gabri'yi de Braga'ya yolladı.



SEZON RAKAMI



Geride bıraktığımız sezonda Braga formasını 48 kez giyen Ruiz, bu maçlarda 8 gol attı ve 3 asist yaptı.





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