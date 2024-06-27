Girona, Abel Ruiz'i renklerine bağladı

Girona, Braga'nın 24 yaşındaki İspanyol forveti Abel Ruiz'i 8,5 Milyon € bonservis bedeli + Gabri karşılığında transfer etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Girona, Abel Ruiz'i renklerine bağladı
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27 Haziran 2024 15:55
Son güncelleme 27 Haziran 2024 15:57
Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Girona, kadrosuna yeni bir golcü ismi kattı.

Girona, Braga'nın 24 yaşındaki İspanyol forveti Abel Ruiz'i 5 yıllığına renklerine bağladı.

İspanyol ekibi, bu transfer için Braga'ya 8.5 milyon euro bonservis bedeli öderken, futbolcularından Gabri'yi de Braga'ya yolladı.

SEZON RAKAMI

Geride bıraktığımız sezonda Braga formasını 48 kez giyen Ruiz, bu maçlarda 8 gol attı ve 3 asist yaptı.

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