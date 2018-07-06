Giresunsporlu Dodo, Katar yolcusu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'unlakaplı Brezilyalı futbolcusu Sandro Ferreira Andre Nascimento, Katar Yıldızlar Ligi takımı Qatar Sport Club ile anlaştı.Kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, yaptığı yazılı açıklamada, 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun Qatar Sport Club ile anlaştığını belirtti.Bozbağ, Dodo'nun Giresunspor ile sözleşmesinin de karşılıklı olarak feshedileceğini ifade etti.2015-2016 sezonunda yeşil-beyazlı takıma transfer olan Dodo, 3 sezon Giresunspor'da forma giymişti.