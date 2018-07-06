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Giresunsporlu Dodo, Katar yolcusu

Giresunspor'un orta saha oyuncusu, Qatar Sport Club ile anlaştı.

Kaynak: AA
Giresunsporlu Dodo, Katar yolcusu
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06 Temmuz 2018 16:22
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un "Dodo" lakaplı Brezilyalı futbolcusu Sandro Ferreira Andre Nascimento, Katar Yıldızlar Ligi takımı Qatar Sport Club ile anlaştı.

Kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, yaptığı yazılı açıklamada, 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun Qatar Sport Club ile anlaştığını belirtti.

Bozbağ, Dodo'nun Giresunspor ile sözleşmesinin de karşılıklı olarak feshedileceğini ifade etti.

2015-2016 sezonunda yeşil-beyazlı takıma transfer olan Dodo, 3 sezon Giresunspor'da forma giymişti.

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