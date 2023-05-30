Giresunspor - Trabzonspor: Muhtemel 11

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor, ligde kalma mücadelesi veren Bitexen Giresunspor'a konuk olacak.
Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Arda Kardeşler'in yöneteceği maçın VAR hakemi koltuğunda Serkan Tokat oturacak.
Geçen hafta sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1 yenerek kötü gidişatını sonlandıran Trabzonspor, 51 puanla 6'ncı, Bitexen Giresunspor ise 34 puanla 16'ncı sırada yer alıyor.
Eksikler
Trabzonspor'da Denswil, Yusuf Yazıcı ve Gbamin'in sakatlıkları bulunuyor.
Muhtemel 11'ler
Giresunspor
Ferhat, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Mejia, Görkem, Serginho, Saiz, Bajic
Trabzonspor
Uğurcan, Larsen, Hüseyin, Bartra, Arif, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Trezeguet, Maxi Gomez
240 gündür deplasmanda kazanamıyor
Trabzonspor, Bitexen Giresunspor ile yapacağı karşılaşmayla 240 günlük deplasman galibiyeti hasretini sonlandırmaya çalışacak.
En son 1 Ekim'de Yukatel Kayserispor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen bordo-mavililer, daha sonra ligde oynadığı 10 dış saha maçında 2 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı.
Giresunspor için kritik maç
Karadeniz ekibi Giresunspor, Trabzonspor karşısında ligde kalma adına altın değerinde puanlar almak için çıkacak.
Süper Lig'den düşen ilk takım olan Ümraniyespor'un üzerinde ateş hattındaki diğer takım olan Giresunspor, bu maçı kazanarak puanını 37 yapmanın peşinde. Yeşil beyazlı ekip sonraki hafta ligden düşmesi kesinleşen Ümraniyespor'la karşılaşırken son maçta ise Antalyaspor'u ağırlayacak.
Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Arda Kardeşler'in yöneteceği maçın VAR hakemi koltuğunda Serkan Tokat oturacak.
Geçen hafta sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1 yenerek kötü gidişatını sonlandıran Trabzonspor, 51 puanla 6'ncı, Bitexen Giresunspor ise 34 puanla 16'ncı sırada yer alıyor.
Eksikler
Trabzonspor'da Denswil, Yusuf Yazıcı ve Gbamin'in sakatlıkları bulunuyor.
Muhtemel 11'ler
Giresunspor
Ferhat, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Mejia, Görkem, Serginho, Saiz, Bajic
Trabzonspor
Uğurcan, Larsen, Hüseyin, Bartra, Arif, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Trezeguet, Maxi Gomez
240 gündür deplasmanda kazanamıyor
Trabzonspor, Bitexen Giresunspor ile yapacağı karşılaşmayla 240 günlük deplasman galibiyeti hasretini sonlandırmaya çalışacak.
En son 1 Ekim'de Yukatel Kayserispor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen bordo-mavililer, daha sonra ligde oynadığı 10 dış saha maçında 2 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı.
Giresunspor için kritik maç
Karadeniz ekibi Giresunspor, Trabzonspor karşısında ligde kalma adına altın değerinde puanlar almak için çıkacak.
Süper Lig'den düşen ilk takım olan Ümraniyespor'un üzerinde ateş hattındaki diğer takım olan Giresunspor, bu maçı kazanarak puanını 37 yapmanın peşinde. Yeşil beyazlı ekip sonraki hafta ligden düşmesi kesinleşen Ümraniyespor'la karşılaşırken son maçta ise Antalyaspor'u ağırlayacak.