Giresunspor, Orduspor 1967 ile hazırlık maçı yapacak

Giresunspor, TFF 3. Lig temsilcisi Orduspor 1967 ile 25 Mart Cumartesi günü hazırlık maçı yapacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Giresunspor, Orduspor 1967 ile hazırlık maçı yapacak
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23 Mart 2023 13:16
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, TFF 3. Lig temsilcisi Orduspor 1967 ile 25 Mart Cumartesi günü hazırlık maçı yapacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'e verilen milli maç arasında oyuncuların hazırlıklarını sürdürdüğü belirtildi.

Orduspor 1967 ile 25 Mart Cumartesi günü Ordu'da hazırlık maçı planlandığı ifade edilen açıklamada, karşılaşmanın saat 15.00'te başlayacağı kaydedildi.

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