Giresunspor, Orduspor 1967 ile hazırlık maçı yapacak

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, TFF 3. Lig temsilcisi Orduspor 1967 ile 25 Mart Cumartesi günü hazırlık maçı yapacak.
Kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'e verilen milli maç arasında oyuncuların hazırlıklarını sürdürdüğü belirtildi.
Orduspor 1967 ile 25 Mart Cumartesi günü Ordu'da hazırlık maçı planlandığı ifade edilen açıklamada, karşılaşmanın saat 15.00'te başlayacağı kaydedildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'e verilen milli maç arasında oyuncuların hazırlıklarını sürdürdüğü belirtildi.
Orduspor 1967 ile 25 Mart Cumartesi günü Ordu'da hazırlık maçı planlandığı ifade edilen açıklamada, karşılaşmanın saat 15.00'te başlayacağı kaydedildi.
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