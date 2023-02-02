Giresunspor olağanüstü seçim kararı aldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, genel kurulun 18 Şubat Cumartesi 13.00'te Çotanak Spor Kompleksi Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği belirtildi.
Açıklamada, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, çoğunluğa bakılmaksızın 25 Şubat Cumartesi yapılacağı kaydedildi.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, genel kurulun 18 Şubat Cumartesi 13.00'te Çotanak Spor Kompleksi Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği belirtildi.
Açıklamada, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, çoğunluğa bakılmaksızın 25 Şubat Cumartesi yapılacağı kaydedildi.
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