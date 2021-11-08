Giresunspor mutsuz: 'Pozisyon bol, gol yok'

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un yönetim kurulu üyesi Zafer Olgun, gol pozisyonlarına girmelerine rağmen bunları değerlendirmekte sıkıntılar yaşadıklarını bildirdi.



Olgun, yaptığı yazılı açıklamada, Giresunspor'un kendi futbolunu oynayan, bir oyun sistemi bulunan ligdeki nadir takımlardan olduğunu belirtti.



Rakipleri kim olursa olsun sahada 90 dakika boyunca sonuna kadar mücadele ettiklerine vurgu yapan Olgun, kaybedilen karşılaşmada rakiplerine ezilmediklerini aktardı.



Sezon başından bu yana gol yollarında sıkıntılar çektiklerini ifade eden Olgun, şunları kaydetti:



"Akan futbolda pozisyon vermiyoruz. Basit hatalarla gol yiyoruz, pozisyon bulunca da değerlendiremiyoruz. Giresunspor'un bu sezonki maçlarından golleri çıkarıp izlersek, 'ligde zirveye oynuyor' deriz. Her takıma karşı kendi futbolunu oynayan, bir sistemi olan ligdeki nadir takımlardanız. Akan futbolda pozisyon vermiyoruz, basit hatalarla gol yiyoruz. Bol pozisyon buluyoruz, gol atamıyoruz. Gol yollarında sıkıntılar yaşıyoruz."



Süper Lig'de geride kalan 12 maçta GZT Giresunspor, topladığı 10 puanla 17. sırada yer alıyor.



12 maçta rakip kalelere sadece 7 gol atabilen Giresun ekibi, ligde en az gol atan ekip durumunda bulunuyor.





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