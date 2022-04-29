Süper Lig'de 35. hafta maçında Giresunspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Giresunspor oldu.Bu galibiyetin ardından Giresunspor, Süper Lig'de kalmayı garantiledi.Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Umut Nayir ve 49. dakikada Serginho kaydetti.Bu galibiyetin ardından Karadeniz ekibi Giresunspor puanını 43 yaptı ve Süper Lig'e yeniden çıktığı sezonda küme düşmekten kurtuldu. Adana Demirspor ise 52 puanda kaldı.Süper Lig'de gelecek hafta Giresunspor, Altay'a konuk olacak. Adana Demirspor, Alanyaspor'u ağırlayacak.Altay'ın ligden düşmesi matematiksel olarak henüz kesinleşmedi.Altay - Rizespor - Gaziantep üçlü averaja kalırsa, Altay gelecek sezon da Süper Lig'de yoluna devam edecek.